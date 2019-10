Vioolvirtuoos Roby Lakatos geeft optreden in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

16u16 0 Aartselaar Serviceclub Kiwanis Aartselaar organiseert op vrijdag 18 oktober een optreden van violist Roby Lakatos.

Roby Lakatos werd in 1965 in Hongarije geboren in een familie van Romamuzikanten die al vele generaties lang uitstekende musici levert. Op 19-jarige leeftijd kwam hij naar België en sindsdien bouwde hij geleidelijk aan zijn wereldfaam op. In Aartselaar speelt hij samen met zijn ensemble melodieën uit de klassieke muziek, de jazz en natuurlijk de zigeunermuziek.

Het optreden vindt plaats om 20.30 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets zijn te bestellen vanaf 30 euro via de website www.kiwanisaartselaar.be. De opbrengst zal gebruikt worden om de sociale doelen van Kiwanis te ondersteunen.