Vier maanden na onwaarschijnlijk schot door open raam van rijdende auto: “Mijn voetbal heb ik nog altijd niet teruggezien”

Aartselaar

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. In augustus ging een onwaarschijnlijk schot van Arne Van Der Linden (14) uit Aartselaar viraal. Toen hij een balletje ging trappen met wat vrienden, ging zijn bal over het doel, over het achterliggende hek en verdween... door het open raam van een voorbijrijdende auto! Het filmpje werd ondertussen al bijna 38.000 keer bekeken op Instagram, en naast een heleboel extra volgers op sociale media, had het filmpje nog een leuk gevolg: Arne mocht het nieuwe truitje van zijn geliefde club Beerschot promoten.