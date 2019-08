Vice Festival gaat Aziatische toer op: “Bezoekers mogen magisch spektakel verwachten” Ben Conaerts

21 augustus 2019

15u53 0 Aartselaar De Schelse vzw Crystal Events is momenteel bezig met de opbouw van zijn jaarlijkse Vice Festival. Het house- en technofestival zal voor het eerst plaatsvinden op de Molenvelden in Aartselaar, tussen McDonalds en Antwerp Golf School in de Cleydaellaan.

Na vijf edities steken de organisatoren van de vzw Crystal Events hun festival deze keer in een nieuw jasje. De grootste vernieuwing is de nieuwe locatie. “We hebben het Oeyvaersbosch ingeruild voor de Molenvelden, een onbekende groene parel tussen McDonalds en Antwerp Golf School in de Cleydaellaan. Hier beschikken we over een prachtige, groene locatie, tussen de bomen en met heel wat parkeerplaats. Het terrein is iets kleiner dan het vorige, maar dat zal alleen maar ten goede komen aan de gezelligheid”, aldus Philip Lemal van Crystal Events.

Afterworkparty

De organisatie voorziet in totaal drie podia, al wordt er net als de afgelopen edities ook opnieuw heel wat aandacht besteed aan de omkadering. “We steken het festival in een Aziatisch thema”, zegt Lemal. “We zijn momenteel met een dertigtal vrijwilligers bezig aan de opbouw. Bezoekers mogen een magisch spektakel van decoratie en inkleding verwachten. De eettenten zullen ook speciaal Aziatische lekkernijen serveren. Daar doen we het tenslotte voor: muziek, beleving én een verhaal brengen.”

Op vrijdag 23 augustus gaat het festival om 18 uur van start met een afterworkparty. Onder meer Fabio Marcs, White Noise en Kwallah komen daar platen draaien. Op zaterdag 24 augustus gaan de deuren open om 13 uur en passeren onder meer Skyve, Bountyhunter en Laston & Geo de revue. Er zijn nog tickets bestelbaar via de website.