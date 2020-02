Vernieuwde Kleistraat en Oever officieel geopend Ben Conaerts

04 februari 2020

17u57 0 Aartselaar De gemeente heeft de vernieuwde Kleistraat en Oever officieel ingehuldigd. Dat gebeurde met een receptie in het gezelschap van een tachtigtal buurtbewoners.

De Kleistraat en de Oever hebben het voorbije anderhalf jaar een flinke make-over gekregen. Er werd onder meer een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat wateroverlast bij hevige regenbuien moet vermijden en de waterkwaliteit in de waterlopen verbeteren. Daarnaast werd de weginfrastructuur heringericht en veiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers.

“Daar waar de mensen oversteken, hebben we wegversmalling laten aanbrengen”, legt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) uit. “Er werden ook enkele asverschuivingen gecreëerd, zodat chauffeurs zich aan de maximale snelheid van 50 kilometer per uur houden. De totale kostprijs van het project bedroeg zo’n zes miljoen euro. Maar een groot deel werd betaald door Pidpa en we hebben kunnen rekenen op subsidies. Het gemeentelijk aandeel bleef daarvoor beperkt tot zo’n 1,3 miljoen euro.”