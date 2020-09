Verbod op levensbeschouwelijke symbolen in gemeenteschool Cade: “Neutraliteit is belangrijk” Ben Conaerts

11 september 2020

18u26 0 Aartselaar De Aartselaarse gemeenteraad heeft het nieuwe schoolreglement voor de gemeentelijke kleuter- en basisschool Cade goedgekeurd. Daarin wordt voor het eerst een passage opgenomen dat leerlingen geen vormen van religieuze symboliek mogen tonen. “In ons gemeentelijk pluralistisch onderwijs vinden we de neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging belangrijk”, verklaart schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) de maatregel.

Leerlingen van het gemeentelijk onderwijs Cade mogen voortaan geen vormen van religieuze symboliek meer tonen. De maatregel werd tijdens de voorbije gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het verbod geldt voor alle leerlingen van het gemeentelijk onderwijs Cade. De andere scholen behoren niet tot het gemeentelijk net en vallen dus buiten dit reglement. Eerder bestond het verbod op religieuze symboliek ook al voor de leerkrachten uit de gemeentescholen. Voor leerkrachten godsdienstonderricht geldt een uitzondering tijdens die lessen zelf.

“Ons gemeentelijk onderwijs Cade erkent en respecteert de diversiteit bij haar leerlingen op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur”, zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). “Maar in een pluralistisch gemeentelijk onderwijs is de neutraliteit tegenover ieders geloofsovertuiging heel belangrijk. We merken op dat kinderen vaak al op zeer jonge leeftijd religieuze symbolen beginnen dragen. Om dat in onze scholen te vermijden en om te voldoen aan de principes van neutraliteit, hebben we - met de goedkeuring van het schoolteam, de vakorganisatie en de schoolraad - deze regel toegevoegd aan ons schoolreglement. We hebben het dus niet enkel over die spreekwoordelijke hoofddoek, maar over elke vorm van religieuze symboliek.”