Verbinding Kleistraat - Oever gaat weer open: "Hopelijk zorgt dit voor verlichting van verkeersdruk"

24 september 2019

Vanaf donderdag 26 september is de verbinding Kleistraat – Oever tussen de Kleistraat en de E19 opnieuw open voor doorgaand verkeer in beide richtingen. De openstelling was normaal voor maandag 23 september voorzien, maar werd uitgesteld tot donderdag om de veiligheid van zowel de wegenwerkers als het verkeer te kunnen garanderen.

Ter hoogte van het kruispunt van Kleistraat – Oever zal wel nog een snelheidsbeperking gelden van 30 kilometer per uur: bestuurders moeten daar nog onder meer rekening houden met uitstekende putdeksels. Het gedeelte Oever tussen de Kleistraat en Reetsesteenweg blijft nog even afgesloten, wellicht tot eind oktober. Intergemeentelijk verkeer van de expresweg N171 naar de A12 wordt aangeraden om de Pierstraat en de Reetsesteenweg te blijven gebruiken.

“We bedanken alle bestuurders voor het geduld en het begrip dat zij elke dag moeten opbrengen om in en uit Aartselaar te rijden”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Door deze verbinding terug open te stellen, hopen we de verkeersdruk toch al een klein beetje te verlichten.”