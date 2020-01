Veilinghuis Moyersoen gaat Europa in als Auctim: “We willen dit jaar in 15 landen actief zijn” Ben Conaerts

14 januari 2020

14u01 0 Aartselaar Het bekende Aartselaarse veilinghuis Moyersoen breidt zijn werking verder uit voorbij de landsgrenzen. Het bedrijf wordt voortaan onderdeel van het Auctim-netwerk, dat over heel Europa online veilingen organiseert. “Onze ambitie is om in 2020 al in 15 landen partners actief te hebben.”

“De voorbije 25 jaar hebben we vooral veilingen georganiseerd in België”, zegt zaakvoerder Christophe Moyersoen. “In 2019 zijn we ook gestart in Nederland, Duitsland, Tsjechië en Frankrijk. Voor 2020 is het onze ambitie om veilingen te organiseren in vijftien landen over heel Europa. Dat doen we als onderdeel van het netwerk van Auctim, een samenvoeging van Auctions Moyersoen. Auctim staat voor een wereldwijd netwerk van partners, een koperspubliek uit meer dan 130 landen en een feilloos platform waar dagelijks duizenden kavels worden bekeken en elke 23 seconden een bod wordt geplaatst.”

Teksten in 14 talen

Kosten noch moeite werden gespaard om het de potentiële bieders en kopers makkelijk te maken. “De duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van ons vroegere online platform werden behouden, maar alle teksten zijn nu ook beschikbaar in veertien talen. Op die manier kunnen de aanbieders of opdrachtgevers potentiële klanten uit de hele wereld aanspreken in hun eigen taal.”

Auctim richt zich vooral op B2B-kopers, bijvoorbeeld ondernemers die op een voordelige manier hun machine- of wagenpark willen uitbreiden. Af en toe worden er ook kavels aangeboden die een particuliere koper kunnen interesseren, zoals een oldtimer, een zeldzame sportwagen, een boot, een exclusief juweel of een kunstvoorwerp. Nagenoeg alle kavels kunnen op vaste tijdstippen vooraf bezichtigd worden in de magazijnen van Moyersoen in Aartselaar of op een andere locatie.

Alle info is te vinden op de vernieuwde website www.auctim.com.