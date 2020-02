Exclusief voor abonnees Veiliger én vlotter: verrassende eerste evaluatie van aangepaste A12-kruispunten Ben Conaerts

20 februari 2020

16u04 0 Aartselaar Wat iedereen die de voorbije weken over de A12 reed al langer vermoedde , is nu ook door de harde cijfers bevestigd: de veiligheid én de doorstroming op de A12 ter hoogte van Aartselaar is de afgelopen maanden gevoelig verbeterd. Dat is respectievelijk het gevolg van de aangepaste lichtenregeling en de aanleg van de opstelstroken aan de ‘zwarte kruispunten’. Die conclusie trekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) na een eerste voorzichtige evaluatie.

Er is flink gesakkerd geweest over de maximaal conflictvrije lichtenregeling die in maart vorig jaar op de kruispunten van de A12 in Aartselaar werd ingevoerd. De aangepaste regeling had, zeker in samenloop met de rioleringswerken van Aquafin op de N177, een ernstige impact op de doorstroming. Maar uit een eerste voorzichtige evaluatie van het AWV blijkt dat de maatregel dan toch zijn vruchten heeft afgeworpen. Dat de verkeersveiligheid van de ‘zwarte kruispunten’ erop vooruit blijkt gegaan, is misschien weinig verrassend. Dat was tenslotte van in het begin al de intentie achter het invoeren van de nieuwe verkeerslichtenregeling. Maar dankzij de bijkomende aanpassingen van het AWV – een aangepaste werflichtenregeling sinds augustus, de opening van de opstelstroken in december – is ook de doorstroming de voorbije maanden flink verbeterd.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis