Veel rookschade na brandje in Kapsalon Kerkuk Jan Aelberts

14 augustus 2019

20u48 0 Aartselaar De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in kapsalon Kerkuk in de Kapellestraat in Aartselaar. Er was niemand meer aanwezig in de zaak. Die liep voornamelijk rookschade op.

De brand ontstond rond 19.30 uur. “Wellicht het gevolg van een oververhitte batterij”, klinkt het bij de politie van de zone Hekla. Op het moment dat de brand ontstond, was de zaak al gesloten en waren er dan ook geen personeel of klanten aanwezig. De brandweer had de brand snel onder controle. De zaak liep vooral rookschade op. De bovenburen werden kortstondig geëvacueerd, maar mochten ondertussen terugkeren naar hun huis. Ook de straat werd even afgezet zodat de brandweer zijn werk kon doen.”