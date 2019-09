Vanaf november ook in Aartselaar zorgparkeren mogelijk Ben Conaerts

05 september 2019

16u35 0 Aartselaar Het concept van ‘zorgparkeren’ maakt vanaf november zijn intrede in Aartselaar. Inwoners kunnen daarmee door middel van een sticker zorgverleners de toestemming geven om tijdens een huisbezoek te parkeren voor hun garage of oprit.

De voorbije gemeenteraad werd alvast een gemeentelijk reglement op het zorgparkeren goedgekeurd. “Dat is een eenvoudig systeem waarmee een zorgverlener heel wat kostbare tijd kan uitsparen in de zoektocht naar een parkeerplaats”, zegt schepen van Welzijn en Sociaal Beleid Hilde Heyman (N-VA). “Enerzijds stellen bewoners de openbare parkeerplaats voor hun garage of oprit ter beschikking voor zorgverstrekkers. Daarvoor brengen ze een sticker aan op de garagepoort of op de oprit. Anderzijds kunnen zorgverstrekkers met een specifieke parkeerkaart, waarop hun telefoonnummer vermeld staat, gebruikmaken van deze parkeerplaats op momenten dat men zorg dient te verstrekken in de buurt. De zorgverleners waren zelf vragende partij om dit systeem in onze gemeente in te voeren.”

Het reglement treedt in werking vanaf 1 november 2019. “Dat geeft ons de tijd om in september en oktober onze inwoners via de gemeentelijke website en het gemeentelijke infoblad te informeren”, aldus Heyman.