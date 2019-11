Vanaf 15 november opnieuw werken aan A12: aanleg van opstelstroken moet verkeersdruk (eindelijk) verlichten Ben Conaerts

08 november 2019

14u23 0 Aartselaar Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdag 15 november met de aangekondigde aanleg van de opstelstroken aan de A12-kruispunten in Aartselaar. Dat zal volgens het AWV toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten en moet de verkeersdruk in de omgeving verder verlichten.

Zoals afgelopen zomer reeds werd aangekondigd, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bijkomende opstelstroken aanleggen aan de vier ‘zwarte’ kruispunten van de A12 in Aartselaar. De stroken meten ongeveer 150 meter en worden gerealiseerd zowel voor als na de verkeerslichten aan weerszijden van ieder kruispunt. Voor de aanleg wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen: in de rijrichting van Antwerpen wordt de opstelstrook voorzien in de middenberm, in de rijrichting van Brussel komt de strook in de zijberm, tussen A12 en N177. De kostprijs van de investering bedraagt meer dan 4 miljoen euro.

Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten, verwachten we de aanleg nog dit jaar te kunnen afronden Jef Schoenmaekers (AWV)

Meer groentijd in zijstraten

“Dit is na de invoering van een tijdelijke ‘werflichtenregeling’ in augustus de tweede maatregel die we op korte termijn doorvoeren om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Door bijkomende opstelcapaciteit te voorzien op de A12 ter hoogte van de kruispunten, kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt, kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen. Vooral de grote filedruk in deze zijstraten zal hierdoor afnemen.”

Riolering

Het AWV start op 15 november met de aanleg van de stroken. “Dat wordt een ingrijpend werk waarvoor plaatselijk een volledig nieuwe wegopbouw nodig is”, vervolgt Schoenmaekers. “Voor de opbouw van het nieuwe wegdek kan beginnen, zal de aannemer eerst nog in de weer zijn met het bouwrijp maken van de locaties. Hij zal ook onder meer nieuwe riolering plaatsen, grachten aanleggen en vangrails aanbrengen. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten, verwachten we de aanleg nog dit jaar te kunnen afronden.”

Enkel ‘s nachts hinder

De werken gebeuren in vier fases en beginnen aan het kruispunt van de A12/N177 met Bist en Langlaarsteenweg. Vervolgens schuiven ze kruispunt per kruispunt op in de richting van Antwerpen. De werken gaan van start op vrijdagavond om 20 uur en zullen per kruispunt ongeveer een week in beslag nemen. Het goede nieuws is dat de werken waarvoor er rijstroken moeten worden ingenomen op de A12, enkel ’s nachts tussen 20 en 6 uur zullen worden uitgevoerd. Overdag blijft de A12 dus in beide richtingen volledig open en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten steeds mogelijk. ’s Nachts rijdt het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten niet mogelijk. Tijdens de nachten van woensdag, donderdag en vrijdag wordt de A12 richting Brussel telkens afgesloten en moet het verkeer via de parallelle Boomsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N177) rijden.