Vakbond voert actie aan WZC Zonnewende: “Coronacrisis heeft bewezen dat zorgpersoneel erkenning verdient” Ben Conaerts

16 juni 2020

12u55 1 Aartselaar De socialistische vakbond BBTK voerde dinsdag actie aan het woonzorgcentrum Zonnewende in Aartselaar. De deelnemers pleitten onder meer voor meer handen op de werkvloer en betere loonvoorwaarden. Zonnewende werd de afgelopen maanden zwaar getroffen met 45 coronagerelateerde overlijdens. “Gelukkig konden we rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers. Dat maakte de werkdruk voor het eerst in jaren een beetje aanvaardbaar.”

De coronacrisis heeft het belang van zorg- en welzijnspersoneel duidelijk gemaakt. Toch wordt die sector volgens de socialistische vakbond BBTK nog onvoldoende naar waarde geschat. “Elke dag applaudisseerden we voor de helden van de zorg. Maar deze werknemers hebben een structurele verbetering van hun loon -en arbeidsvoorwaarden nodig. Dan hebben we het niet alleen over het zorgpersoneel dat in de frontlinie stond, maar ook de vele werknemers die over ons welzijn waken en zorg dragen”, klinkt het.

Het is pervers, maar er moesten dus eerst 45 mensen overlijden, voor de werkdruk weer op een aanvaardbaar niveau kon komen. Dankzij de hulp van thuiszorg en thuisverpleging konden we meer tijd en aandacht schenken aan de andere patiënten. Verpleegkundige en vakbondsafgevaardigde Dennis De Meyer.

45 corona-overlijdens

Dinsdag voerde BBTK een actie aan het woonzorgcentrum Zonnewende om te pleiten voor een Zorgpact. Zo eist de vakbond meer handen op de werkvloer, betere loonvoorwaarden, maatregelen tegen agressie op de werkvloer en een erkenning als zwaar beroep. 90 procent van het personeel nam aan de actie deel. De locatie was niet toevallig gekozen: het woonzorgcentrum werd de afgelopen maanden zwaar getroffen door het coronavirus. Liefst 45 bewoners lieten er op enkele weken tijd het leven ten gevolge van COVID-19. “Het was hectisch, zeker de eerste weken na de uitbraak”, zegt vakbondsafgevaardigde Dennis De Meyer, zelf actief als verpleegkundige in Zonnewende. “Maar toen begon de hulp van buitenaf te komen en is de werkdruk aanvaardbaar geworden.”

Essentiële sectoren

De Meyer blikt met een heel dubbel gevoel terug op de periode van de piek. “Het is pervers, maar er moesten dus eerst 45 mensen overlijden, voor de werkdruk weer op een aanvaardbaar niveau kon komen. Dankzij de hulp van thuiszorg en thuisverpleging konden we meer tijd en aandacht schenken aan de andere patiënten. Deze crisis verduidelijkte wat wij al wisten: zorg en welzijn zijn essentiële sectoren en verdienen erkenning. Het is nu te hopen dat de overheid dat beseft en de hele zorg- en welzijnssector herwaardeert.”

Ook de rest van de week organiseert het BBTK nog verschillende acties om het Zorgpact onder de aandacht te brengen. Onder meer aan het AZ Monica en het GZA Sint-Vincentius in Antwerpen, bij Pegode in Niel en het AZ Klina in Brasschaat wordt nog actiegevoerd. Meer info over het Zorgpact is te vinden op de website www.zorgpact.be.