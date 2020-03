Unizo roept ondernemers op beschermkleding te schenken aan AZ Rivierenland Ben Conaerts

23 maart 2020

14u04 0

De Unizo-afdelingen van Aartselaar en Niel-Schelle-Hemiksem roepen de plaatselijke ondernemers op om beschermkledij te schenken aan het AZ Rivierenland. “In het ziekenhuis dreigt een groot tekort aan deze kledij om de COVID-19-patiënten te verzorgen”, klinkt het. “Daarom willen wij graag een beroep doen op de plaatselijke zelfstandigen en vragen of zij dergelijk materiaal ter beschikking hebben en dit aan het ziekenhuis te geven. Alle hoeveelheden zijn welkom, hoe klein ze ook zijn.”

Het meest urgent is de nood aan schorten of beschermpakken, met lange mouwen, ondoordringbaar voor bloed of lichaamsvochten, sluitbaar en in maten M, L of XL. Verder zijn er ook maskers, alcoholgeld en handschoenen nodig. Wie een of meerdere van deze materialen ter beschikking heeft, kan contact opnemen met Anja Schaerlaecken, dienstverantwoordelijke Logistiek van AZ Rivierenland, via tel. 03 890 17 28 of anja.schaerlaecken@azr.be.