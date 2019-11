Toneelgezelschap ATG brengt komedie ‘Hotello’ Ben Conaerts

13 november 2019

16u57 0 Aartselaar Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) maakt zich op voor een nieuw toneelstuk. De acteurs brengen binnenkort ‘Hotello – Een tenor voor kerst’ op de planken.

‘Hotello – Een tenor voor kerst’ is een nostalgische deurenkomedie in kerstsfeer. Een beroemde Italiaanse operazanger daagt niet op voor de jaarlijkse kerstopera en moet worden vervangen. De organisatie moet halsoverkop op zoek naar een vervanger. Als er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden, komt de tenor alsnog tevoorschijn.

De cast bestaat uit Fernando Martin-Sluyts, Axel Moens, Lieven Schouwaert, Sonja Schrey, Sophie Siebens, Luc Van den Bulck, Veerle Vandereycken en Sarah Verlinden. Anita Callebaut neemt de regie voor haar rekening.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Op zondagen 17 en 24 november is er een matineevoorstelling om 15 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75.