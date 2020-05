Toneel via WhatsApp: cultuurdiensten bieden eerste virtuele voorstelling aan Ben Conaerts

14 mei 2020

16u19 0 Aartselaar Goed nieuws voor wie dringend nood heeft aan een portie cultuur. De cultuur- en gemeenschapcentra en cultuurdiensten van Aartselaar, Kontich, Lint en Mortsel bundelen de krachten en bieden samen de eerste WhatsApp-voorstelling van het Antwerpse theatergezelschap SKaGeN aan.

In deze bizarre tijden is het zoeken naar een innovatieve manier om toneel te maken. Het Antwerpse theatergezelschap SKaGeN heeft met ‘WatchApp #1: Emmi & Leo’ een voorstelling uitgewerkt die zich niet afspeelt op een fysieke scène, maar op een virtueel podium via de alomtegenwoordige applicatie WhatsApp.

Emmi en Leo leren elkaar toevallig kennen via WhatsApp: Emmi probeert haar abonnement op een magazine op te zeggen. Maar ze is dyslectisch, verwisselt twee getallen in het telefoonnummer van plaats en komt zo terecht bij een zekere Leo. Het publiek kan stiekem meekijken in hun WhatsApp-gesprek en is getuige van de ontluikende vriendschap die zich doorheen de conversaties ontwikkelt.

Je kan nog tot en met maandag 25 mei je ticket kopen voor de voorstelling, die start op woensdag 27 mei 2020 en vier weken in beslag neemt. Om deel te kunnen nemen, moet je beschikken over een smartphone en WhatsApp. Eens je een ticket hebt gekocht, wordt je telefoonnummer toegevoegd aan een tijdelijke WhatsApp-groep en krijgt je de berichten van de voorstelling te zien.

Een ticket kost 12,5 euro en is onder meer te bestellen op de website van CC Aartselaar.