Toekomst van Wilrijkse verbrandingsoven onzeker: ISVAG ziet milieuvergunning tot 2025 vernietigd Ben Conaerts

02 december 2019

13u08 0 Aartselaar De tegenstanders van ISVAG hebben een belangrijke slag thuis gehaald. De verlenging van de milieuvergunning voor de huidige verbrandingsoven tot 2025 werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Bij de MINA-raad van Aartselaar hoopt men dat dit het einde van de verbrandingsoven inluidt, al moet nog wel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich over het arrest uitspreken.

In mei vorig jaar keurde toenmalig minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) de vergunning van de bestaande afvalcentrale van ISVAG tot 2025 goed. Maar die beslissing viel niet in goede aarde bij tal van omwonenden in Wilrijk en Aartselaar. Er werd een beroep ingediend en dat vond gehoor bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Die heeft nu de verlenging van de vergunning tot 2025 vernietigd. Vermits de huidige vergunning van ISVAG afloopt in november 2020, is dat een mogelijke streep door de toekomst van de verbrandingsoven.

In de Aartselaarse MINA-raad, de milieuraad zeg maar, wordt het arrest op enthousiasme onthaald. “De jarenlange strijd tegen de vermaledijde, gewraakte ISVAG-oven, die sinds midden jaren ‘70 de gezondheid bedreigt, heeft eindelijk haar vruchten afgeworpen”, klinkt het. “Het net heeft zich langs alle kanten gesloten rond de ISVAG-pijp. Hopelijk zijn de verliezers groot in hun verlies en leggen ze zich neer bij het arrest.”

Afvalverwerking in Antwerpse haven

Dat de verbrandingsoven zal sluiten, is echter nog niet zeker. De bal ligt nu in het kamp van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij heeft vier maanden de tijd om zich over het arrest uit te spreken en de verlengingsaanvraag van ISVAG opnieuw te beoordelen. Indien zij de Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt en de verlenging vernietigt, zal het afval na het aflopen van de huidige vergunning elders moeten worden verwerkt.

Volgens de MINA-raad zijn er tal van geschikte alternatieven voor handen om dat te doen. “De Indaverovens in de Antwerpse haven lenen zich hier uiteraard voor, zoals ook de nieuwe afvaloven van Bionerga in het Limburgs havengebied, die over enkele maanden operationeel wordt. Beide sites zijn bovendien per schip bereikbaar, een voordeel om de milieu-impact van het transport terug te dringen.”

“Geen inhoudelijke beslissing”

Maar bij ISVAG heeft men vertrouwen in een gunstige afloop en denkt men dat de milieuvergunning alsnog zal worden verlengd. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft haar beslissing enkel genomen omdat het dossier administratief niet helemaal in orde is. Volgens de Raad heeft Joke Schauvliege haar beslissing van vorig jaar om de vergunning tot 2025 goed te keuren onvoldoende gemotiveerd. Inhoudelijk was er geen probleem.”

Intussen heeft ISVAG ook een nieuwe vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe, grotere afvalenergiecentrale in Wilrijk ingediend. Een eerdere aanvraag werd begin dit jaar nog geweigerd. “Elf van de twaalf adviezen die toen op tafel lagen waren gunstig. Alleen de sloopvergunning ontbrak”, luidt het bij ISVAG. “Nu hebben we een nieuwe aanvraag ingediend, deze keer mét sloopvergunning. We geloven immers sterk in onze missie en opdracht: het restafval van meer dan 1 miljoen burgers omzetten in duurzame energie, in elektriciteit en warmte.”