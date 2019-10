The Daisy Crookeds verzorgt voorprogramma van Eriksson Delcroix Ben Conaerts

04 oktober 2019

13u41 0 Aartselaar Op donderdag 10 oktober geeft Eriksson Delcroix een optreden in CC ’t Aambeeld. Het voorprogramma wordt verzorgd door The Daisy Crookeds, een band met Aartselaarse roots. “We zijn vereerd om in ‘ons’ cultureel centrum’ te mogen staan”, klinkt het.

Eriksson Delcroix is de naam waaronder het echtpaar Bjorn Eriksson en Nathalie Delcroix bluegrass- en countrymuziek maakt. Zij is zangeres bij Laïs, hij is muziekschrijver van onder meer The Broken Circle Breakdown en liet Vlaanderen proeven van bluegrass. Op donderdag 10 oktober treden ze op in CC ‘t Aambeeld, maar vlak daarvoor wordt het podium ingepalmd door The Daisy Crookeds. Deze groep met Aartselaarse wortels won in 2018 de Sterk Onversterkt-wedstrijd en brengt een mix van swing, bluegrass en hier en daar een vleugje cabaret. Eerder waren ze reeds headliner op Bel Air Woods in Willebroek en prijkte hun naam op de affiche van het Foxbarn Picking festival in Retie. Nu mogen ze optreden in ‘hun’ eigen cultureel centrum.

“We zijn heel blij en vereerd om in het CC ‘t Aambeeld te mogen spelen”, zegt Jan Coelus van The Daisy Crookeds. “Onze bandleden zijn afkomstig van Westmalle tot Brussel, maar zelf ben ik van Aartselaar. Als regelmatige bezoeker van het CC is het altijd al een stiekeme droom geweest om er zelf ooit te mogen optreden. We hopen dat er veel volk komt kijken en dat we andere jonge muzikanten kunnen inspireren om te blijven geloven in wat je doet en er, ongeacht wat anderen ervan denken, mee door te gaan. Het publiek mag zich verwachten aan een mix van eigen nummers en bewerkte klassiekers die volledig akoestisch gebracht worden.”

Het optreden vindt plaats om 19.45 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 18 euro en zijn te bestellen via cultuur@aartselaar.be of tel. 03 877 28 75.