tGitarke geeft gratis optreden in ‘t Veurleste Ben Conaerts

16 oktober 2019

De vzw ACH JA, bekend van het jaarlijkse Music for Life-evenement ‘De Warmste 24 Uren’, organiseert op vrijdag 18 oktober een optreden van tGitarke. Dat is een gezelschap van acht muziekfanaten uit Reet en Aartselaar die songs spelen van onder meer The Beatles, C.C.R. en The Strangers.

“Ons motto is: ‘Het moet niet perfect zijn, als het maar klinkt’”, lachen Willy, Dirk, Hendrik, Rudy, Koen, Brigit, Marleen en Vera van tGitarke. “Maandelijks komen we samen in ’t Veurleste, de cafetaria van parochiezaal Koekoek, om samen gitaar te spelen en te zingen met een vleugje nostalgie. Wie graag zingt, zingt. Wie kan tokkelen, tokkelt. Is je Engels niet zuiver, dan is ’t met haar op. Het maakt niet uit, als je je maar goed voelt in de muziek die je brengt.”

Het optreden vindt plaats om 21 uur in ’t Veurleste. De toegang is gratis.