Tennistornooi levert 5.000 euro op voor lokale goede doelen Ben Conaerts

12 augustus 2019

18u33 0 Aartselaar De ‘S.V.A.T. Open Ladies and Gentlemen’s Cup’ van tennisclub S.V. Aartselaar Tennis (SVAT) heeft in totaal 5.000 euro opgeleverd voor het goede doel.

De ene helft van het bedrag is bestemd voor de babytheek, een nieuw initiatief waar ouders met beperkte middelen zich kwalitatieve spulletjes voor hun baby’s kunnen aanschaffen. De andere helft is bedoeld voor Think Out of the Box, een kleinschalig huisvestingsproject voor twaalf personen met een verstandelijke beperking.

Het tennistornooi vond plaats van 2 tot 10 augustus en werd de afgelopen jaren telkens georganiseerd ten voordele van Unicef. Maar na veertig jaar achtte het clubbestuur de tijd rijp om het tornooi in een nieuw jasje te steken.