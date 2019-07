Tennisclub steekt UNICEF-tornooi in nieuw jasje Ben Conaerts

19 juli 2019

15u27 0 Aartselaar Tennisclub S.V. Aartselaar Tennis (SVAT) steekt zijn UNICEF-tornooi, al veertig jaar een vaste waarde op de lokale sportkalender, in een nieuw jasje. Het evenement krijgt niet alleen een nieuwe naam, maar is ook niet langer ten voordele van UNICEF.

“Volgens veel deelnemers was de formule van ons UNICEF-tornooi wat uitgeleefd”, zegt SVAT-voorzitter Daan Mariën. “Daarom gaan we dit jaar van start met een vernieuwde versie. In plaats van UNICEF steunen we deze keer twee lokale goede doelen in Aartselaar. Eén deel van onze opbrengst gaat naar de babytheek, een nieuw initiatief waar ouders met beperkte middelen zich kwalitatieve spulletjes voor hun baby’s kunnen aanschaffen. Het andere deel is bedoeld voor Think Out of the Box, een kleinschalig huisvestingsproject voor twaalf personen met een verstandelijke beperking.”

Bij de vernieuwing hoort natuurlijk ook een nieuwe naam: ‘S.V.A.T. Open Ladies and Gentlemen’s Cup’. Verder worden de reeksen licht aangepast om in lijn te zijn met de criteriumregels van Tennis Vlaanderen.

“We hebben ook veel elementen behouden”, zegt Mariën. “Zo richten we beneden opnieuw een tornooicafé in met een groot zomerterras. Op de eerste verdieping wordt dagelijks een barbecue voorzien. Ook de speciaalavonden blijven behouden, met mosselen op 3 augustus, gamba’s op 6 augustus en paling op 8 augustus.”

De ‘S.V.A.T. Open Ladies and Gentlemen’s Cup’ vindt plaats van 2 tot 10 augustus. Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via de website van Tennis Vlaanderen: www.tennisvlaanderen.be. Wie wil komen smullen op de speciaalavonden, kan reserveren via info@tsportzicht.be of via 0470 72 54 47.