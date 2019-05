Team Get Wild maakt zich op voor jaarlijkse dansshow Ben Conaerts

23 mei 2019

De Aartselaarse dansgroep Team Get Wild geeft op zaterdag 25 mei opnieuw het beste van zichzelf tijdens haar jaarlijkse dansshow. Voor de leden is het dé kans om te schitteren op het podium voor een massa toeschouwers.

“Onze dansgroep bestaat dit jaar 20 jaar en dat zal zich zeker vertalen in de dansshow van dit jaar”, klinkt het.

De show vindt plaats om 19.30 uur in CC ’t Aambeeld. Alle tickets zijn intussen al de deur uit. Meer info over de dansgroep is te vinden op de website www.teamgetwild.be.