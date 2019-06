Stijn eindigt 23ste in ‘Homo Universalis’: “Een schitterende ervaring” Ben Conaerts

01 juni 2019

Voor Stijn Chaves Daguilar is deze week een eind gekomen aan zijn straffe parcours in de ‘Homo Universalis’. De Aartselarenaar strandde in de rubriek van het één-programma ‘Iedereen Beroemd’ op de 23ste plaats. Dat hij de proeven met slechts één hand aflegde – Stijns rechteronderarm moest op zijn twaalfde worden geamputeerd – maakt zijn prestatie des te straffer.

Een IKEA-stoeltje in elkaar puzzelen, een windmolentje vouwen in papier, vuur proberen te maken: Stijn doorstond het allemaal met verve. Maar een proef waarbij hij een tennisbal tegen een hek omhoog moest duwen, bleek te moeilijk. Op sociale media vinden veel kijkers dat Stijn in de proef benadeeld werd, maar zelf ziet hij dat anders.

“Ik heb er zeker geen wrang gevoel bij”, reageert hij. “De ‘Homo Universalis’ is voor mij een schitterende ervaring geweest. Ik heb van iedere proef genoten en stuk voor stuk prachtige mensen leren kennen. Ik wil iedereen bedanken voor de vele steun die ik de afgelopen weken heb mogen ontvangen. Het brengt wat teweeg in een mens, wees daar maar zeker van.”