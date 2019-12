Stef Bos geeft solovoorstelling in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

03 december 2019

16u14 0 Aartselaar Stef Bos komt op donderdag 5 december optreden in CC ’t Aambeeld. Hij brengt er zijn solovoorstelling ‘Ruimte’.

In ‘Ruimte’ gaat Stef Bos even alleen op een podium zijn weg. “De samenwerking met de band was de afgelopen tien jaar nooit beter dan voorheen”, zegt Stef Bos. “We hebben een manier van werken ontwikkeld waar ik heel gelukkig van word. Achter de schermen gaat dat proces dit jaar ook door. Maar ‘Rumte’ zie ik als een adempauze nadat we tien jaar lang elk jaar een voorstelling en dikwijls ook een cd hebben gemaakt. Het geeft ook de mogelijkheid om ouder repertoire te spelen want de titel ‘Ruimte’ geeft de mogelijkheid elke avond andere wegen in te slaan.

Het optreden vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 18 euro en zijn te be-stellen via www.cultureelcentrumaartselaar.be.