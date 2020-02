Sportgala wordt na drie edities opnieuw hervormd: “Weinig interesse en absurde timing” Ben Conaerts

28 februari 2020

11u30 0 Aartselaar Het Aartselaarse sportgala blijkt niet aan te slaan en wordt opnieuw hervormd. Het gala zal dit najaar voor de laatste keer in zijn huidige vorm worden georganiseerd. “We willen naar een huldigingssysteem gaan dat meer ad hoc is en dichter bij de sportprestatie staat”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA).

Het Aartselaarse sportgala werd pas zes jaar geleden in een nieuw jasje gestoken. Dat was nodig omdat het evenement was vergleden tot een moment waarop heel veel medailles werden uitgedeeld, maar waar heel wat sporters afwezig bleven. Het nieuwe tweejaarlijkse sportgala wilde de lat hoger leggen en moest uitgroeien tot een soort Oscaravond met genomineerden en stemmingen. Maar ook dat concept blijkt na twee edities niet aan te slaan. Daarom wordt de derde editie van het gala dit najaar ook de laatste in zijn huidige vorm.

Absurd tijdstip

“Hoewel onze sportdienst heel wat kosten en moeite steekt in de organisatie, slaat het sportgala niet aan bij onze sportclubs”, stelt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) vast. “Van de bijna dertig erkende sportclubs in Aartselaar doen er maar vier of vijf de moeite om te stemmen op de genomineerden. Op het gala zelf zijn vaak ook enkel de clubs aanwezig die zelf genomineerden hebben. Bovendien is het tijdstip van huldiging voor discussie vatbaar. Er zit soms een behoorlijk lange tijd tussen de geleverde sportprestatie en de huldiging op het sportgala. Als dit jaar op de Olympische Spelen een van onze inwoners een knalprestatie neerzet, zouden we die bijvoorbeeld pas op het sportgala van 2022 kunnen huldigen. Dat is absurd.”

WK wielrennen

Met een reglementswijziging op de voorbije gemeenteraad werd dat laatste alvast rechtgetrokken. Daarmee komen de sportprestaties tot eind augustus 2020 toch nog in aanmerking voor een huldiging op het sportgala van dit najaar. Welk huldigingssysteem de gemeente daarna zal introduceren, ligt nog niet vast. “We willen sowieso gaan naar een systeem dat meer ad hoc is en dichter bij de sportprestatie staat”, zegt de sportschepen. “Als dit najaar bijvoorbeeld een Aartselarenaar het WK wielrennen wint, willen we die vlak na de prestatie op het gemeentehuis kunnen huldigen. Op welke manier we dat gaan doen en wie daar voor in aanmerking komt, moeten we nog uitwerken. Maar we willen vermijden dat een te strikt reglement ons weinig speelruimte geeft.”