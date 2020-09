Sportdienst start in oktober met nieuwe reeks Kleuterparadijs Ben Conaerts

17 september 2020

17u48 0 Aartselaar Op woensdag 7 oktober gaat in Aartselaar een nieuwe reeks van het Kleuterparadijs van start. Tijdens acht woensdagnamiddagen kunnen kleuters zich dit najaar uitleven op een parcours in de gemeentelijke sporthal.

Huppelen, springen, rollen, werpen, vangen en nog veel meer: samen met hun mama, papa of grootouder kunnen 3- tot 6-jarigen op ontdekkingstocht gaan tijdens het Kleuterparadijs. De kinderen kunnen op de uitdagende parcours hun grenzen verleggen.

De reeks telt acht lessen die steeds plaats vinden op een woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur. Minstens één volwassene dient de kleuters te begeleiden.

Wie geïnteresseerd is, neemt aangepast schoeisel mee voor binnen, alsook mondmasker. Deelnemen aan de hele reeks kost 20 euro. Deelnemen aan één les kost 4 euro. In beide prijzen is verzekering inbegrepen. Meer informatie is te verkrijgen bij de sportdienst via tel. 03 877 49 03 of sport@aartselaar.be