Sportdienst organiseert opnieuw kleuterzwemkampen Ben Conaerts

15 juni 2020

15u39 0 Aartselaar De Aartselaarse sportdienst organiseert opnieuw kleuterzwemkampen. De inschrijvingen zijn alvast van start gegaan.

Goed nieuws voor ouders met een kleine spruit die geboren is in 2014 of 2015 en die nood heeft aan wat watergewenning of zwemles. De gemeentelijke sportdienst organiseert deze zomer opnieuw zijn kleuterzwemkampen. Bedoeling is dat de kinderen een eerste zwembrevetje behalen en het aquatisch ademhalen oefenen.

Voor het zwemmen worden de kleuters in verschillende groepen verdeeld volgens niveau. Nadien wordt nog tijd gemaakt voor een mix van algemene bewegingsopvoeding.

Je kan je inschrijven via deze website. Meer info is te krijgen bij de sportdienst via sport@aartselaar.be of 03 870 50 30.