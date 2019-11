Speeltuin aan sportcentrum nu al afgebroken: “Terrein moest sneller bouwklaar zijn voor archeologisch onderzoek” Ben Conaerts

19 november 2019

16u48 0 Aartselaar Vroeger dan gepland heeft het speeltuin op het sportcentrum plaats moeten ruimen voor de komst van het nieuwe zwembad. Oppositiepartij Vlaams Belang betreurt het dat er geen voorafgaande communicatie heeft plaatsgevonden. “Er moest nog een archeologisch onderzoek worden gevoerd. Daardoor moesten we sneller handelen”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

De voorbije weken werd er volop gewerkt op de site van het gemeentelijke sportcentrum. Men is er vroeger dan gepland gestart aan voorafgaande werken voor de bouw van het nieuwe intergemeentelijke zwembad. Dat de speeltuin plaats zou moeten ruimen voor het nieuwe zwembad, was altijd al het plan. Maar oppositiepartij Vlaams Belang betreurt het dat de speeltuigen nu al zijn opgekraamd, zonder voorafgaande communicatie. “Tot ieders verbazing is de volledige speeltuin nu afgebroken en deels verplaatst. Geen enkel speeltuig is nog toegankelijk, terwijl er geen communicatie is geweest naar de gebruikers toe”, zegt Mike Schuurmans (VB).

Archeologische proeven

“We zijn in snelheid genomen”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Het plan was om pas deze winter het terrein bouwklaar te maken. Maar er is gebleken dat er eerst nog een archeologisch onderzoek moest worden gevoerd. Ook al is er maar één procent kans dat men er iets zal vinden. Omdat we daar geen tijd mee wilden verliezen, hebben we moeten beslissen om het terrein sneller bouwklaar te maken. We hebben daarvoor de speeltuigen en de betonlaag van het basketbalveld moeten weghalen. Eind deze maand of begin december zouden de archeologische proeven kunnen worden uitgevoerd. We krijgen geen problemen met de start van de bouw van het zwembad.”

Nieuwe natuurspeeltuin

Het gemeentebestuur wil een nieuwe speeltuin voorzien op het terrein naast het sportcentrum, dat vandaag al deels is ingekleurd als recreatiegebied. Daar zou een natuurspeeltuin komen, met een waterbufferbekken en een hondenwei. “De plannen van aanleg zijn volop in opmaak en gebeuren in overleg met het studiebureau Sweco en Pidpa”, zegt De Wit. “We zouden de nieuwe speeltuin klaar willen hebben tegen de krokusvakantie van 2020.”