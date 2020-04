Softwarebedrijf Protime schenkt 26 laptops aan kwetsbare gezinnen Ben Conaerts

06 april 2020

12u54 0 Aartselaar Het Aartselaarse softwarebedrijf Protime heeft 26 laptops geschonken aan het Antwerpse gezinsopvangcentrum Ohana. Die zullen gebruikt kunnen worden door kwetsbare gezinnen.

Kinderen uit kansarme gezinnen hebben vaak geen computer en kunnen dus niet zoals hun klasgenootjes de taken van de juf online volgen of even ontspannen met een leuk spel. Het Aartselaarse softwarebedrijf Protime wil hen helpen en schenkt daarom 26 laptops. “Als software leverancier voor tijdregistratie zit het in ons DNA om tijd zo waardevol mogelijk te maken”, zegt CEO Peter ’s Jongers. “Dat doen we al jaren met steun aan verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen. In deze coronatijden doen we dat graag nog eens over en doneren we 26 laptops aan het gezinsopvangcentrum Ohana. Elke week dat een kind geen onderwijs krijgt, is een week verloren.”

Ohana is een Antwerps opvanghuis van CAW voor vrouwen en kinderen. Normaal worden er hier laptops gedeeld, maar door de coronacrisis kan dat nu niet meer. “Deze gezinnen zijn met de strenge maatregelen nog zwaarder gestraft dan de meesten onder ons”, zegt Eva Mangelschots, algemeen directeur CAW Antwerpen. “We ontzeggen hen nu het enige wat ze nog hebben: sociaal contact. Daarom deden we een oproep aan bedrijven om hun oude maar nog goed werkende laptops te doneren aan deze kwetsbare gezinnen, om zo niet enkel de leerachterstand te kunnen beperken, maar hen ook recht te geven op ontspanning en digitaal sociaal contact.”