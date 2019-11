Slogans op trottoir zetten pleegzorg in de kijker Ben Conaerts

15 november 2019

De Week van de Pleegzorg gaat niet onopgemerkt voorbij in Aartselaar. Wie dezer dagen door het dorp wandelt, kan op het trottoir een aantal slogans lezen die aandacht vragen voor pleegzorg. Op het Laar vind je bijvoorbeeld de vraag: ‘Zet jij de eerste stap als pleeggezin?’ “We zetten graag pleegzorg mee in de kijker door vijf stoepen te tatoeëren”, zegt schepen van Gezinsbeleid Hilde Heyman (N-VA).

In Vlaanderen wonen 5.344 kwetsbare kinderen en volwassenen in meer dan 4.000 pleeggezinnen. Toch blijft de vraag toenemen en zijn er nog steeds heel wat kinderen op zoek naar een warm nest. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis om zichzelf te kunnen zijn, om op te kunnen groeien, en om zich verder te ontplooien. Meer info is te vinden op de website www.pleegzorgvlaanderen.be.