SKM bouwt webshop op vijf dagen tijd: “We konden ons niet permitteren contact met klant te verliezen” Ben Conaerts

01 april 2020

13u58 0 Aartselaar Deze bizarre coronatijden vragen om inventieve ideeën. Dat hebben ze bij SKM goed begrepen. De fysieke winkel mag dan wel gesloten zijn door de coronamaatregelen, de kledingzaak heeft nu een webshop gelanceerd waar meer dan 1.000 modeartikelen worden aangeboden.

Een dikke drie weken geleden zaten SKM-zaakvoerders Dominique Somers en Steven De Hertogh nog met de handen in het haar. Net nadat de werkzaamheden aan de N177 achter de rug waren, werden ze geconfronteerd met de maatregelen rond corona. Vermits de kledingzaak geen webshop had, was het maar de vraag hoe SKM zijn producten aan de man zou kunnen brengen. Maar kijk, het team van SKM heeft een stevig tandje bijgestoken en op vijf dagen tijd zo’n webshop gebouwd. Meer dan 1.000 modeartikelen worden er aangeboden, momenteel aan 10 procent korting.

“Velen verklaarden ons voor gek, maar het is ons gelukt”, zeggen Dominique en Steven. “Als grootste modewinkelpand van België konden we het ons niet permitteren om het contact met onze klanten te verliezen en onze stock van bijna 100.000 artikelen te laten ‘slapen’. De coronacrisis heeft ons aangemoedigd om anders te gaan denken. Het resultaat is er: een webshop met duizenden artikelen van kleding tot lingerie, schoenen en accessoires voor het ganse gezin. Meer dan 200 merken zijn nu al online te ontdekken en er komen elke dag nog nieuwe producten en merken bij.”

De webshop van SKM is te vinden op deze website.