Skaters ijveren voor nieuw skatepark in Aartselaar Ben Conaerts

08 juli 2020

15u42 0 Aartselaar Een aantal skaters ijvert op sociale media voor een nieuw skatepark in Aartselaar. Op de Een aantal skaters ijvert op sociale media voor een nieuw skatepark in Aartselaar. Op de Instagrampagina ‘Skatepark Aartselaar’ maken ze hun oproep kenbaar.

“We hebben nu één ramp, maar daar kan je niet deftig op skaten”, klinkt het op de Instagrampagina. “Daarom vragen we iedereen om onze Instagrampagina en foto te liken, als je in Aartselaar een nieuw skatepark wil.”

Schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA) zegt dat een nieuw skatepark niet voor meteen is. “We krijgen regelmatig het verzoek voor iets nieuws op het sportcentrum: een groter skatepark, een BMX-parcours, hockeyterreinen, padelterreinen, enzovoort. Daar hangt allemaal een stevig prijskaartje aan vast en is dus niet van vandaag op morgen te leggen.”

Buurgemeenten

“Op dit ogenblik bouwen we met Niel en Hemiksem al een splinternieuw zwembad. Daarna moet het huidige worden afgebroken en moeten we investeren in wat er nog meer in het oude zwembadgebouw zit, waaronder een gevechtssportruimte, jeugdlokaal en burelen voor jeugd- en sportdienst. Dat maakt dat er deze legislatuur al bijzonder veel sportprojecten zijn en het helaas echt niet mogelijk is om nog al die bijkomende wensen tegelijkertijd te realiseren. Er zijn nu eenmaal limieten aan wat financieel kan. Wie graag skate, zal het dus waarschijnlijk nog even moeten doen met de huidige accommodatie. Wie iets groters wil, kan in afwachting alleszins steeds bij buurgemeenten als Wilrijk en Kontich terecht.”