Situatie in WZC Zonnewende lijkt onder controle: “Geen coronazieken meer bijgekomen” Ben Conaerts

23 april 2020

16u51 0 Aartselaar Goed nieuws uit het woonzorgcentrum Zonnewende. De situatie rond de coronabesmettingen lijkt onder controle. Naast de 26 zieken die eerder al werden vastgesteld, zijn er geen nieuwe coronazieken meer bijgekomen.

Twee weken geleden was de situatie in Zonnewende erg onrustwekkend. Bij 26 bewoners waren toen ziekteverschijnselen vastgesteld ten gevolge van het coronavirus. Maar nu lijkt de situatie onder controle te zijn, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Er zijn sindsdien geen nieuwe zieken bijgekomen. Dat is heel positief nieuws. Als dat zo blijft, zijn er veel mensenlevens gered. We houden ons hart vast en volgen samen met de directie de situatie nauw op.”

“Een deel van de 26 zieken is intussen ook hersteld”, vervolgt de burgemeester. “Maar zoals verwacht vielen er ook opnieuw enkele overlijdens te betreuren. Aan de families die reeds afscheid moesten nemen van hun dierbare, betuigen wij ons oprecht medeleven. Deze pandemie slaat onverwacht en ongemeen hard toe. Ook zijn we het personeel, de coördinerende artsen en de vrijwilligers heel dankbaar dat ze zich in moeilijke omstandigheden maximaal inzetten om het alle bewoners zo comfortabel en veilig mogelijk te maken.”