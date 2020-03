Senioren missen hun bezoek: WZC Zonnetij roept op kaartjes te sturen Ben Conaerts

13 maart 2020

De senioren van het woonzorgcentrum Zonnetij moeten door de coronamaatregelen hun bezoek missen. Om hen een hart onder de riem te steken, lanceert het woonzorgcentrum een oproep om hen een brief, kaartje of foto te sturen. “Dat mag zowel naar een bewoner in het bijzonder zijn als naar al onze residenten in het algemeen”, klinkt het. “Wij zorgen ervoor dat het terecht komt.”

Wie aan de oproep gehoor wil geven, kan zijn post versturen naar het volgende adres: Zonnetij, Leugstraat 11, 2630 Aartselaar.