Schrijfster Herlinde Leyssens geeft lezing Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u35 0 Aartselaar Schrijfster Herlinde Leyssens is op dinsdag 6 oktober te gast in CC Aartselaar. Ze houdt er een lezing over Gabrielle Deman, de eerste blanke vrouw die te voet Kongo-Vrijstaat doorkruiste.

Herlinde Leyssens studeerde Taal- en Letterkunde in Leuven. In het archief van het Afrikamuseum in Tervuren ontdekte ze een schat aan brieven, dagboeken en foto’s van Gabrielle Deman, die tussen 1904 en 1907 als eerste blanke vrouw te voet Kongo-Vrijstaat doorkruiste. Deze vondst werd het startschot van haar schrijverscarrière. In de zomer van 2018 debuteerde ze bij Uitgeverij Vrijdag met “Kongokorset”. Inmiddels is haar roman aan de zesde druk en meer dan zesduizend exemplaren toe.

In CC Aartselaar geeft Leyssens een multimediale lezing over het bijzondere leven van Gabrielle Deman. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Willemsfonds Aartselaar en vindt plaats om 20.15 uur. Tickets kosten 5 euro en zijn hier te reserveren.