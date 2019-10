Scholieren en senioren testen samen VR-bril uit Ben Conaerts

22 oktober 2019

15u44 0 Aartselaar De cultuurdienst van Aartselaar laat deze week senioren én scholieren kennismaken met de jongste evoluties op het vlak van de digitale cultuur. Op woensdag 23 oktober is ook het brede publiek welkom om nieuwe games uit te testen en een nieuwe realiteit te ervaren.

Na een eerste succesvolle editie in 2017 brengt de gemeentelijke cultuurdienst van Aartselaar onder de noemer ‘Enter’ opnieuw een aantal nieuwe digitale installaties en artistieke games samen. Als locatie werd gekozen voor de lokale woonzorgcentra Zonnetij en Zonnewende. “Op die manier tonen we aan dat virtual reality, augmented reality en gamen voor alle leeftijden is”, zegt Lies Lemmens van de cultuurdienst. “We hielden bij de selectie van de digitale installaties rekening met alle leeftijden. Of je 10, 40 of 80 jaar bent, je vindt vast wel iets leuks in het aanbod.”

Virtuele droom

Dinsdagnamiddag kwamen de kinderen van het vierde leerjaar van GBS Cade al eens een kijkje nemen in WZC Zonnetij. Met een VR-bril op verdwenen ze in een virtuele droom en met artificiële intelligentie projecteerden ze zelf geknutselde figuren op een tablet. Verder konden ze kennismaken met mooi vormgegeven, kunstzinnige games, tekeningen tot leven wekken en zich laten meeslepen door digitale verhalen. Ook de rest van de week zullen plaatselijke scholen het evenement nog bezoeken.

Op woensdag 23 oktober kan je zelf ‘Enter’ gaan bezoeken in WZC Zonnewende. Iedereen is er welkom tussen 14 en 17 uur. De toegang is gratis.