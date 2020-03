Schepen zet zich in als vrijwilliger in triagepost: “Niet geaarzeld om mijn steentje bij te dragen” Ben Conaerts

24 maart 2020

16u37 0 Aartselaar Een opvallende vrijwilliger maandagavond in de triagepost van het AZ Rivierenland: Aartselaars schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA). Zij ving er samen met een andere vrijwilliger en twee artsen mogelijk besmette COVID 19-patiënten op.

Wie maandagavond de triagepost van het AZ Rivierenland binnenkwam, werd daar verwelkomd door Hilde Heyman, schepen van onder meer Welzijn en Seniorenbeleid in Aartselaar. Zij is een van de vrijwilligers die zich hebben opgegeven om de post mee te bemannen. “Ik was er aan de slag van 18 tot 24 uur, samen met één andere vrijwilliger en twee artsen. Wat wij daar als vrijwilligers doen, is een combinatie van het administratieve en het menselijke. Eerst vangen we mensen op die mogelijk met het coronavirus besmet zijn, daarna verwijzen we hen door. Op één dag komen er ongeveer 50 à 60 mensen langs.”

Heyman moest naar eigen zeggen niet twijfelen om zich als vrijwilliger te engageren. “Ik ben zelf verpleegkundige, dus het leek me heel normaal dat ik in deze tijden mijn steentje bijdraag. Het is mooi teamwerk, met respect naar de artsen en naar de vrijwilligers toe. Er wordt gewerkt in drie shifts van zes uur en je wordt natuurlijk uitgerust met alle nodige bescherming. Volgende week zal ik sowieso opnieuw een shift voor mijn rekening nemen, daarna kunnen er misschien nog meer volgen.”