Satirische dorpskrant Blauwtong houdt er na 13 jaar mee op: “Goesting is verdwenen” Ben Conaerts

11 september 2019

15u21 0 Aartselaar Het satirisch dorpsblad Blauwtong houdt er na dertien jaar mee op. “De goesting is verdwenen”, zeggen bezielers Paul Verschaeren (75) en Walter Decoene (79). Het online blad kon rekenen op een kleine duizend trouwe lezers.

Al sinds 2006 neemt Blauwtong de plaatselijke dorpspolitiek op hilarische wijze door de mangel. Paul Verschaeren zorgt onder de naam ‘Paulo’ voor de tekeningen, terwijl Walter Decoene voor de begeleidende teksten zorgt. De formule slaat aan en het online blad kan vandaag rekenen op een kleine duizend abonnees. Maar de 111ste editie die zopas is verschenen, zal de laatste zijn. Paul en Walter hebben samen besloten ermee op te houden.

Automatische piloot

“We hebben altijd gezegd dat we er zelf plezier in moeten hebben. Dat plezier is er al een tijdje af”, zegt het duo. “Het is moeilijk geworden om het blad te vullen zonder in herhaling te vallen. Dat in de huidige gemeenteraad zo weinig animo te beleven valt, doet er geen goed aan. We missen het materiaal om onze inspiratie in gang te krijgen. Je kan natuurlijk nog een tijdje verdergaan op de automatische piloot, maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen en te stoppen op een hoogtepunt.”

Walter en Paul kennen elkaar al ettelijke decennia. Van 1983 tot 1992 werkten zij samen aan de dorpskrant Wesp, die meer dan 500 lezers bereikte. In 2006 krijgt de samenwerking een verlengstuk en start het duo met Blauwtong. “De naam verwijst niet alleen naar de ziekte bij schapen die toen veel ophef maakte, maar ook naar het feit dat Aartselaar toen al lang werd bestuurd door de liberale partij. We hadden dus al veel blauw gelul moeten aanhoren”, lacht Paul.

Rode neus

Het duo maakt geen geheim van haar politieke oriëntering: zowel Paul als Walter zijn in het verleden uitgekomen voor Groen. Maar daar is in Blauwtong maar weinig van te merken. Iederéén wordt op de korrel genomen en belachelijk gemaakt, ook – en misschien zelfs vooral – de Groen-mandatarissen. “Maar het aantal boze reacties kunnen we in al die jaren op één hand tellen”, zegt Walter. “Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het altijd even leuk vindt om bespot te worden, maar meestal laat men dat niet merken.”

“Marc van den Abeele (Open Vld), die tot 2012 burgemeester was, heb ik regelmatig afgebeeld met een rode neus”, glimlacht Paul. “Maar ook hij heeft altijd vriendelijk gereageerd. Ik denk dat de meeste al heel blij zijn dat ze in Blauwtong staan, of dat nu positief of negatief is. Het makkelijkst om te tekenen zijn, qua profiel, Kris Wils, Eddy Vermoesen, burgemeester Sophie De Wit en Lea Den Abt. Die kan ik allemaal heel snel uit het hoofd tekenen.”

Facebook

In een zwart gat zullen Paul en Walter naar eigen zeggen zeker niet vallen. “Ik blijf de gemeenteraden wel volgen”, zegt Walter. “Bovendien ben ik redacteur van het Zilverblad, het blad van de oudere Groenen, en van de Groenkrant.” “Ik ga de gemeenteraden aan mij voorbij laten gaan, maar ik ga wel blijven tekenen”, zegt Paul. “Ik maak bijvoorbeeld nog ieder jaar de karikatuur van de ‘Snor van het jaar’ voor onze lokale Snorrenclub. En misschien dat ik ooit nog een tekening maak als er iets opmerkelijks gebeurt in onze gemeente. Maar die zal je dan wel op Facebook zien verschijnen.”

Wie de nummers van Blauwtong wil lezen, kan terecht op de website www.blauwtong.be.