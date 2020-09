Saskia De Coster te gast in bibliotheek Ben Conaerts

18 september 2020

16u17 0 Aartselaar Schrijfster Saskia De Coster is op woensdag 23 september te gast in de bibliotheek van Aartselaar. Ze gaat er in gesprek met Bart De bruyn over haar leven en werk.

Saskia De Coster is al jaren een van de meest eigenzinnige en prikkelende stemmen van de lage landen. Ze is auteur van zeven romans, waaronder ‘Eeuwige Roem’ (2016), ‘Wij en ik’ (2013) en ‘Wat alleen wij horen’ (2015). Haar werk werd geprezen met de AKO literatuurprijs, de Gouden Uil en de Librisprijs. In 2019 verscheen haar jongste roman ‘Nachtouders’.

Het gesprek vindt plaats om 20.15 uur in de bibliotheek. De toegang bedraagt acht euro en reserveren kan hier.