Rotaryclub trakteert 13.000 zorgverstrekkers en patiënten op cake Ben Conaerts

24 april 2020

15u18 0 Aartselaar De Rotaryclub Aartselaar – Vier Rivieren heeft vrijdag liefst 13.000 Antwerpse zorgverstrekkers en patiënten getrakteerd op een stuk cake.

Alle patiënten en zorgverleners van het UZA in Edegem en het AZ Monica in Deurne kregen vrijdag van de Rotaryclub een stuk cake getrakteerd. Daarna volgden de residenten en zorgverstrekkers van WZC Zonnewende in Aartselaar en Wijtshage in Rumst. Op die manier werden 13.000 residenten, patiënten en zorgverstrekkers voorzien van een kleine versnapering.

De Rotaryclub was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. De club levert ook drie keer per week boterkoeken bij de verschillende diensten van AZ Rivierenland in Rumst. Eerder liet men reeds dessertjes leveren in Zonnewende en Wijtshage.

“We zullen onze inspanningen proberen vol te houden tot de strijd tegen het coronavirus gestreden is”, zegt Johan Casselman van de Rotaryclub. “De bestaansreden van onze club is om ten dienste te staan van de gemeenschap. Nu het coronavirus ongemeen hard toeslaat in onze maatschappij en we meer dan ooit nood hebben aan de actieve inzet van al onze zorgverstrekkers, willen we hen samen met de residenten en patiënten een hart onder de riem steken.”

