Ronny Hellemans is nieuwe voorzitter sp.a Aartselaar Ben Conaerts

18 november 2019

13u48 0

Sp.a Aartselaar heeft een nieuwe voorzitter. Ronny Hellemans (64) is de opvolger van Steve Hertoghs, die om persoonlijke redenen de fakkel doorgeeft. Hellemans was tijdens zijn professionele carrière werkzaam bij Agfa-Gevaert, waar hij van arbeider is opgeklommen tot administratief bediende. Daar was hij ook meer dan tien jaar actief als vakbondsafgevaardigde.

“Ik wil sp.a mee terug een gezicht geven in Aartselaar”, zegt Hellemans. “Momenteel hebben we geen zetels en geen vertegenwoordiger in de gemeenteraad. We staan dus momenteel aan de zijlijn, maar ik hoop dat we daar verandering in kunnen brengen. We gaan de mensen duidelijk maken waar sp.a voor staat, meer aanwezig proberen zijn op de sociale media en hopen dat onze boodschap aanslaat.”