Rioleringswerken N177 in laatste rechte lijn Ben Conaerts

17 februari 2020

17u40 1 Aartselaar Het einde van de rioleringswerken op de N177 richting Antwerpen is in zicht. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken begin maart voltooid moeten zijn.

De aannemer is maandag gestart met het aanbrengen van de onderlaag asfalt op de linkse rijstrook en op het fietspad tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat. Als het weer zo blijft, dan wordt op dinsdag 18 februari de afwerkingslaag van het fietspad gegoten tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg en tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat. De afwerkingslaag asfalt van de rijweg tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg en van Guido Gezellestraat tot en met het kruispunt Leugstraat is voorzien in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 februari. Nadat het asfalt is gelegd, heeft de aannemer nog ongeveer twee weken nodig voor de belijning, het testen en eventueel het herstellen van de riolen, de laatste afwerking en de opkuis van de werf.