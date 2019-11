Rioleringswerken N177 gaan nieuwe fase in: kruispunt Leugstraat nog tot februari 2020 afgesloten Ben Conaerts

07 november 2019

16u22 0 Aartselaar De rioleringswerken van Aquafin op de N177 gaan zoals gepland een nieuwe fase in. Op zaterdag 9 november wordt het kruispunt met de Guido Gezellestraat weer opengesteld voor het verkeer en starten de rioleringswerken aan het kruispunt met de Leugstraat.

Nu de werken aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat erop zitten, verschuift de werfzone naar het kruispunt met de Leugstraat. De verwachting is dat dit kruispunt nog tot februari 2020 afgesloten zal blijven voor rioleringswerken. De afwerkingslaag asfalt zou dan worden aangebracht in maart 2020, al is dat afhankelijk van de weersomstandigheden.

Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast. Zo wordt de Leugstraat een doodlopende straat, waardoor het verkeer niet langer de N177 of de A12 kan oprijden. De woningen, handelaars en bedrijven in de Leugstraat blijven tijdens de werken wel bereikbaar. Lokaal verkeer kan vanaf 9 november langs de Guido Gezellestraat de N177 of A12 oprijden.

Het verkeer op de N177 richting Antwerpen wordt ter hoogte van Bozarc afgeleid naar de linkse rijstrook. De aannemer zorgt ervoor dat de handelaars tussen Bozarc en het kruispunt met de Guido Gezellestraat, alsof het woonzorgcentrum Zonnewende, bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer moet aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg de A12 oprijden.

Verkeer vanuit Boom zal niet linksaf kunnen slaan naar de Vluchtenburgstraat. Chauffeurs kunnen doorrijden op de A12 richting Antwerpen en net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat de tijdelijke invoegstrook naar de N177 nemen. Op het kruispunt met de Guido Gezellestraat kan het verkeer de A12 dwarsen en via de N177 terug richting Boom rijden.

Vanaf de Guido Gezellestraat tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg is de N177 over de hele breedte open voor verkeer. Daar moet het doorgaand verkeer opnieuw de A12 op. Bestemmingsverkeer neemt voorbij de garages van busbedrijf De Decker – Van Riet de invoegstrook naar de N177. Ook daar zijn de huizen, handelaars en bedrijven bereikbaar.