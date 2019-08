Rioleringswerken N177 gaan nieuwe fase in: kruispunt Guido Gezellestraat drie maand afgesloten Ben Conaerts

30 augustus 2019

14u47 0 Aartselaar De rioleringswerken van Aquafin op de N177 gaan een volgende fase in. Het kruispunt met de Kontichsesteenweg gaat op zaterdag 31 augustus weer open, maar de Guido Gezellestraat zal voor ongeveer drie maand worden afgesloten. De Lokale Politiezone Rupel maakt extra agenten vrij om toezicht te houden op de verkeersveiligheid.

Maandag 2 september start Aquafin in Aartselaar met de volgende fase van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel aan de N177. De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Guido Gezellestraat en de beek ter hoogte van de automarkt en koffie Rombouts. Daarvoor worden de busstrook en één rijstrook van de N177 plaatselijk afgesloten. Eén rijstrook van de N177 blijft steeds toegankelijk voor bestemmings- en busverkeer.

Werken tot eind november

Verkeer vanuit Boom richting Hemiksem wordt aan de rotonde ter hoogte van het AZ Rivierenland omgeleid naar Niel. Ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Guido Gezellestraat is het niet meer mogelijk om linksaf naar de Helststraat te rijden. Voor verkeer vanuit Antwerpen richting Hemiksem is er geen hinder. Vanuit Hemiksem kan het verkeer langs de Cleydaellaan de A12 richting Antwerpen op.

“Het kruispunt blijft vermoedelijk afgesloten tot 30 november 2019", zegt Carl Van Kerkhoven van Aquafin. “Zoals steeds is de planning onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Heel die tijd zal de Guido Gezellestraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk en de handelaars zijn bereikbaar.”

Lichtenregeling

Er is ook goed nieuws: op zaterdag 31 augustus gaat het kruispunt Kontichsesteenweg - N177 opnieuw open voor verkeer. De lichten worden die ochtend nog aangepast, wat tijdelijk hinder met zich zal meebrengen. Vanaf dan is er op dat kruispunt wel terug kruisend verkeer mogelijk van de ene naar de andere zijde van de A12. Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook de regeling van de verkeerslichten op dit kruispunt aan. De lichtenregeling sluit aan bij die van de andere kruispunten waarbij alle zijstraten tegelijk groen hebben.

Schoolkinderen

In Schelle en Hemiksem maakt men zich intussen wel zorgen voor de effecten van de werken op het schoolverkeer. “De auto’s die Schelle of Hemiksem als eindbestemming hebben, rijden dezer dagen reeds door de dorpskernen. Maar met de start van het schooljaar zal het nog drukker worden,” zegt Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Om de veiligheid van de 1.150 schoolkinderen – die vaak met de fiets of te voet komen – te blijven garanderen, zal de Lokale PolitieZone Rupel begin september extra agenten inzetten. Zij houden toezicht op de verkeersveiligheid en maken een snelle evaluatie over de impact van de wegenwerken. Zo kunnen we de aannemer en de verantwoordelijke van de signalisatie tijdig aanspreken als er snel bijsturing nodig is.”