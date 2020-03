Rioleringswerken 4 maanden vroeger klaar dan gepland: N177 vanaf 7 maart weer volledig open voor verkeer Ben Conaerts

06 maart 2020

13u05 0 Aartselaar De rioleringswerken van Aquafin op de N177, de parallelweg van de A12, zijn afgerond. De N177 wordt tegen zaterdagmorgen 7 maart weer volledig opengesteld voor alle verkeer richting Antwerpen. “We zijn heel blij dat het project een kleine vier maanden vroeger klaar is dan voorzien”, zegt Aartselaars schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

Al sinds mei 2019 voert Aquafin ingrijpende rioleringswerken uit aan de N177, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Maar er is goed nieuws: het project is nu zo goed als klaar. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de tijdelijke doorsteek van de A12 naar de N177 ter hoogte van Atlas Copco al afgesloten en in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de werfsignalisatie verwijderd. Vanaf zaterdag 7 maart kan het verkeer op de N177 richting Antwerpen weer normaal kan verlopen.

Doorgewerkt tijdens verlof

“De werken zouden normaal nog tot de zomer duren, maar dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en de ‘minder hinder’-maatregelen die werden genomen tijdens de uitvoering, kon de timing in de loop van het project bijgesteld worden”, zegt Bart Lambrecht (N-VA), schepen van Openbare Werken van Aartselaar. “Er werd bijvoorbeeld doorgewerkt tijdens het bouwverlof en er werden langere werkdagen gehanteerd. Mede daardoor is het project nu een kleine vier maanden vroeger dan voorzien klaar.”

We realiseerden een gescheiden rioleringsstelsel. De nieuwe regenwaterleiding voert al het regenwater rechtstreeks af naar de Struisbeek. Enkel het afvalwater gaat nu nog naar de zuiveringsinstallatie Ward Scholiers (Aquafin)

Gescheiden riolering

Aquafin legde in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde ‘regenwaterafvoer (RWA) collector’ aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast werd ook de bestaande afvalwaterriolering vernieuwd. “We realiseerden op die manier een gescheiden rioleringsstelsel. De nieuwe regenwaterleiding voert al het regenwater rechtstreeks af naar de Struisbeek. Enkel het afvalwater gaat nu nog naar de zuiveringsinstallatie”, schetst projectmanager Ward Scholiers van Aquafin.

Wateroverlast

Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk afgevoerd worden naar de lokale beek. “Op die manier verkleinen we het risico op lokale wateroverlast en zal de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, aldus Lambrecht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte intussen van de rioleringswerken gebruik om over de hele lengte van Leugstraat tot Struisbeek een nieuw, comfortabel fietspad aan te laten leggen.

Opstelstroken

Dat de werkzaamheden de afgelopen maanden voor heel wat hinder hebben gezorgd, is een understatement. “We hebben uiteraard getracht de hinder waar mogelijk te beperken”, zegt Ward Scholiers. “Onze belangrijkste bekommernis was om de bedrijven langs het tracé steeds bereikbaar te houden. In de laatste fase van de werken dienden we ook rekening te houden met de werkzaamheden van AWV, dat aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar bijkomende opstelstroken aanlegde om de verkeersdruk in de omgeving te verlichten.”

Nu de werken achter de rug zijn, schakelt ook vervoersmaatschappij De Lijn opnieuw over naar de normale dienstregeling. Dat betekent dat vanaf zaterdag 7 maart 2020 alle haltes op de N177 richting Antwerpen terug bediend zullen worden.