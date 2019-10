Rik van Daele geeft voordracht over Reinaert de vos Ben Conaerts

03 oktober 2019

14u34 0 Aartselaar Op dinsdag 8 oktober komt Rik van Daele, doctor in de Letteren en Wijsbegeerte en lid van het Reynaertgenootschap, vertellen over ‘De vos Reynaerde’ en waarom we het verhaal vandaag nog altijd moeten lezen.

Rik van Daele brengt een lezing over het beestachtige in de mens, over de kracht van de taal, over leugens, hypocrisie, corruptie en fake news. De Aartselaarse kalligrafievereniging Die Scoone Letter en boekbindersgilde Het Koffersool lieten zich inspireren door de vos en presenteren diezelfde avond het resultaat van hun werk.

De voordracht vindt plaats om 20.15 uur in de bibliotheek. De toegang bedraagt 5 euro. Voor meer info kan je contact opnemen met tel. 03 870 80 30 of bibliotheek@aartselaar.be.