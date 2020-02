Rekenhof publiceert mandatenlijst van politici: Sophie De Wit (N-VA) best verdienende Aartselaarse politicus Ben Conaerts

14 februari 2020

16u34 0 Aartselaar Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. De recentste lijst bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. Wij namen de situatie in Aartselaar onder de loep.

In het Aartselaarse gemeentebestuur is burgemeester Sophie De Wit (N-VA) weinig verrassend de best verdienende politicus. Zij verdiende in 2018 als burgemeester een brutobedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro én als volksvertegenwoordiger een brutobedrag van 124.643,48 euro. Daarnaast was zij ook actief als advocaat, waarvoor zij een brutobedrag tussen de 1 en 5.000 euro verdiende. Haar overige drie mandaten waren onbezoldigd.

Aartselaars mandatenkoning is schepen Eddy Vermoesen (N-VA). Hij oefende in 2018 liefst achttien mandaten uit, waarvan weliswaar de helft onbezoldigd. Naast zijn loon als schepen (tussen de 10.000 en 50.000 euro), ontving hij ook een loon voor zijn vier mandaten bij intercommunale Igean, zijn mandaten als bestuurslid bij IVEG, als lid van het college van censoren bij de Nationale Bank van België, als bestuurslid van FINEG en als bestuurslid bij de cvba Publi-T.

Alle info is te raadplegen op deze website.