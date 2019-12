Reets vijftal Jeu de Boules treedt op in ‘t Veurleste Ben Conaerts

18 december 2019

14u28 0 Aartselaar De vzw ACH JA organiseert op vrijdag 20 december een optreden van de Reetse band Jeu de Boules.

Jeules de Boules is een gezelschap van vijf vrienden uit de Reetse wijk Kleine Landeigendom die graag muziek maken. “Tien jaar geleden gingen we van start met een groepje en vrij snel ontstonden er al eigen nummers”, zegt Luc Callaerts van Jeu de Boules. “Het meeste plezier hebben we tijdens onze repetities, maar af en toe laten we graag horen wat we kunnen en treden we eens op. Intussen hebben we al kunnen optreden voor allerlei soorten verenigingen.”

Toeschouwers mogen zich verwachten aan een divers muzikaal programma. “Van volkse meezingers tot kleinkunstliedjes, maar alles overgoten met een humoristische saus”, klinkt het. “We zingen onder meer over de actualiteit, de liefde en over drank. Duvel heeft een voorkeursbehandeling.” (lacht)

Het optreden vindt plaats om 21 uur in ’t Veurletste, de cafetaria van zaal Koekoek. De toegang is gratis.