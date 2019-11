Rebecca verkoopt zelfgemaakte koekjes voor Berrefonds: “Ik wou iets terugdoen voor de vzw die mij hielp” Ben Conaerts

21 november 2019

17u25 0 Aartselaar Rebecca Verschueren (35) verloor in 2013 haar ongeboren zoontje Mats tijdens de zwangerschap. Mede dankzij de steun van de vzw Berrefonds leerde zij het verdriet een plaats te geven. Nu wil ze, in het kader van Music for Life, iets terugdoen en bakt ze koekjes ten voordele van de vzw.

Rebecca Verschueren spendeert dezer dagen nog meer tijd dan anders in haar keuken. Ze bakt koekjes die ze verkoopt ten voordele van het Berrefonds, een vzw die steun biedt aan ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap, kort daarna of voor de leeftijd van 10 jaar. Het is een fonds dat Rebecca nauw aan het hart ligt. Niet alleen professioneel – ze werkt op de afdeling neonatale intensieve zorgen van het UZA, waar de vzw is gestart – maar jammer genoeg ook privé.

“In 2013 werd ons derde kindje, Mats, levenloos geboren na zeventien weken zwangerschap. Mijn vliezen braken vroegtijdig, Mats had geen enkele levenskans. Achteraf is het Berrefonds een enorme steun geweest. Dankzij hen hebben we een aantal kostbare herinneringen aan ons zoontje gekregen. Ze hebben een herinneringsdoosje laten maken voor Mats, met zijn foto en een afdruk van zijn voetjes. Door ons iets tastbaars te geven, hebben ze ons geholpen het verdriet te verwerken.”

Rebecca grijpt nu Music for Life aan om iets terug te doen voor het Berrefonds. “Ik heb van in het begin gezegd dat ik dat zou doen, en die belofte kom ik na”, zegt ze. Nadat ze eerder al onder meer cupcakes en taarten verkocht ten voordele van het Berrefonds, bakt ze deze keer chocoladekoekjes. De koekjes zijn zo’n acht centimeter doorsnee, kosten 2 euro per stuk en zijn op te halen op zaterdag 14 december.

Wil je koekjes bestellen, dan stuur je vóór 9 december een mailtje naar bakkenvoorhetberrefonds@gmail.com met je naam, hoeveelheid koekjes en welk moment je je bestelling wenst op te halen. Je krijgt een mailtje terug ter bevestiging met betaalinfo en ophaaladres.