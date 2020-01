Raymond Van de Weyer brengt monoloog ‘One Little Lie’ Ben Conaerts

20 januari 2020

13u59 0 Aartselaar Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) maakt zich op voor een nieuw toneelstuk. In ‘One Little Lie’ brengt acteur Raymond Van de Weyer een monoloog over de soms desastreuze gevolgen van een klein leugentje.

‘One Little Lie’ is een monoloog die werd geschreven en geregisseerd door Eddy Van Ginckel en die op de planken wordt gebracht door Raymond Van de Weyer. Het stuk onderzoekt wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van een leugen, ook al is het slechts een leugentje om bestwil. Hoeveel leugens moeten we vertellen om die ene leugen geloofwaardig te houden? Wat is het verschil tussen een leugen en een onwaarheid? Hoe voorkom je dat je verstrikt raakt in je eigen leugens?

Opvoeringen vinden plaats op zondagen 26 januari en 2 en 9 februari, telkens om 11 uur in het CC Aartselaar. Na iedere voorstelling word je een ontbijt aangeboden. Tickets kosten 19 euro, inclusief het ontbijt, en zijn te reserveren via het CC Aartselaar op tel. 03/877.28.75.