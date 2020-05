Raadsleden krijgen zitpenningen uitbetaald in ATA-bonnen

Door de coronamaatregelen kon de gemeenteraad van maart niet fysiek doorgaan, maar alle raadleden ontvingen wel een zitpenning. Op voorstel van N-VA wordt die zitpenning uitbetaald in waardebonnen van handelsorganisatie ATA. De voorbije gemeenteraad werd het punt goedgekeurd, al hadden oppositiepartijen Open Vld en Vlaams Belang wel enkele bedenkingen.

“We zijn zeker voorstander om onze zitpenningen af te staan, maar we stellen ons de vraag of we hiervoor één organisatie moeten kiezen”, zegt Glenn Anné (Open Vld). “Lang niet alle Aartselaarse handelaars zijn lid van het ATA en we moeten zien dat we niemand voor de borst stoten.”

“Er bestaat niet één waardebon voor alle Aartselaarse handelszaken”, legt schepen Bart Lambrecht (N-VA) uit. “De ATA-bon is het enige wat we kunnen aankopen. Op die manier komt de zitpenning van onze raadsleden sowieso bij de Aartselaarse middenstand terecht en plukken zij er ook de vruchten van.”